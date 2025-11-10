HABER

Kocaeli'de trafik kazası! 1’i ağır 8 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobil ile çarpışan servis midibüsünün devrilmesi sonucu 1’i ağır 8 kişi yaralandı.

Kocaeli'de trafik kazası! 1'i ağır 8 yaralı

Kaza, saat 22.30 sıralarında Gebze ilçesine bağlı Arapçeşme Mahallesi Terminal Caddesi'nde meydana geldi. Fabrikada çalışan işçileri taşıyan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen midibüs ile aynı yöndeki E.K. yönetimindeki otomobil, henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı. Kontrolden çıkan midibüs, devrildi.

8 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan midibüs ve otomobildeki 8 kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 1’inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kocaeli
