Kocaeli'de vahşet! Çocuklarının annesini bıçaklayarak öldürdü... Katil ağır yaralı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bir kişi, eşini bıçaklayarak öldürdükten sonra kendini ağır şekilde yaraladı. Katil koca olay yerine gelen ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, eşini bıçaklayarak öldüren R.G’nin yaklaşık iki yıl önce de intihara kalkıştığı iddia edildi. İşte detaylar...

Kocaeli'de vahşet! Çocuklarının annesini bıçaklayarak öldürdü... Katil ağır yaralı

Olay, Esentepe Mahallesi Çınar Sokak’ta 3 katlı apartmanın 1’inci katında meydana geldi. R.G. ile eşi Binnur G. arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Kocaeli de vahşet! Çocuklarının annesini bıçaklayarak öldürdü... Katil ağır yaralı 1

4 ÇOCUK ANNESİ KADIN OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Tartışmanın büyümesi üzerine R.G, 4 çocuk annesi eşi Binnur G’yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Aldığı darbeler sonucu ağır yaralanan Binnur G, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kocaeli de vahşet! Çocuklarının annesini bıçaklayarak öldürdü... Katil ağır yaralı 2

Ardından zanlı, bıçakla kendi göğüs ve karnına vurarak intihara kalkıştı. Sesleri duyanların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kocaeli de vahşet! Çocuklarının annesini bıçaklayarak öldürdü... Katil ağır yaralı 3

YARALI KATİL HASTANEYE KALDIRILDI

R.G, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye, Binnur G’nin cenazesi ise otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Kocaeli de vahşet! Çocuklarının annesini bıçaklayarak öldürdü... Katil ağır yaralı 4

Öte yandan, R.G’nin yaklaşık iki yıl önce de intihara kalkıştığı iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Kaynak: İHABu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

