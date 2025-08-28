Kocaeli'de zifte saplanmış halde bulunan köpek yavrusu yeni yuvasına kavuştu

Şekerpınar Mahallesi'nde bulunan merkeze gelen Alparslan Toptaş ile arkadaşı Adem Eroloğlu, yetkililerle yapılan görüşmeden sonra tutanak karşılığında "Zift" adı verilen köpeği sahiplendi.

Zift'e pasaport çıkaran yetkililer, köpek yavrusunu Toptaş ve Eroloğlu'na teslim etti.

Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Aslan, AA muhabirine, Zift'e tüm ekibin sevgi gösterdiğini ve tedavisini yaptığını söyledi.

Aslan, köpek yavrusunun yeni sahibiyle beraber güzel günler geçireceğine inandığını kaydetti.

Çayırova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü sorumlusu Erdi Tütüncü de unutulmayacak bir hikayesi olan Zift'i yeni yuvasıyla buluşturduklarını dile getirerek, şunları söyledi:

"Bir yandan ondan ayrılmanın verdiği hüzün varken bir taraftan da yuvasıyla buluşturmanın, iyi insanlarla buluşturmanın, onu tekrar hayata tutundurmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Onu buraya getirip daha sonrasında da sahiplendirmek gibi bir tavır sergileyen arkadaşlarımızla da daha güzel ömrü olacak."

Köpeği sahiplenen Adem Eroloğlu ise köpek yavrusunu zifte bulanmış halde buraya getirdiklerini aktararak, "Hocalarımıza teşekkür ederiz. Eli, ayağı, ağzı, kulakları tamamen zift kaplıydı. Getirdiğimizde hiçbir umudumuz yoktu ama şimdi geldiğimizde kendisini bayağı toparlamış ve temizlenmiş şekilde gördük. Motivasyonu yerinde, eğlenceli bir çocuk haline gelmiş." ifadelerini kullandı.

Alparslan Toptaş da Zift'in tedavisinde emeği geçenlere teşekkür etti. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır