Kocaeli’de zincirleme kaza: 4 araç birbirine girdi, 3 yaralı

Kaza, Körfez ilçesi Hacıosman Mahallesi mevki D100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; iki motosiklet, bir otomobil ve bir hafif ticari araç olmak üzere toplam 4 araç kazaya karıştı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle araçlarda büyük çapta maddi hasar oluştu.

4 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ, 3 YARALI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan 2 motosiklet sürücüsü ile hafif ticari araçta bulunan yolcuyu, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

