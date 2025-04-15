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Kocaeli'deki operasyonda 12 ton kaçak alkol ele geçirildi

Kocaeli'de polis ekiplerinin yaptığı operasyonda kaçak alkol üreten şebeke çökertildi. Yapılan aramada 12 ton kaçak alkol ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'deki operasyonda 12 ton kaçak alkol ele geçirildi

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Körfez ilçesinde kaçak alkol üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takibin ardından imalathaneye operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, 12 ton kaçak etil alkol, 6 ayrıştırıcı filtre ünitesi, 12 başlıklı doldurma ve paketleme ünitesi ele geçirildi. 9 şahıs hakkında 5607 S.K.M suçundan işlem yapılırken, 4 şahıs gözaltına alındı.

Zanlıların bugün Körfez Adliyesi'ne sevk edileceği öğrenildi.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli kaçak sahte alkol
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