HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kocaeli'deki orman yangınına 10 helikopter ve 6 uçakla müdahale sürüyor

Bursa'nın İznik ilçesinde başlayıp rüzgarın etkisiyle Kocaeli'nin Karamürsel ilçesine sıçrayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangın nedeniyle bir köy boşaltılırken, hasar gören evlerde soğutma çalışması yapılıyor.

Kocaeli'deki orman yangınına 10 helikopter ve 6 uçakla müdahale sürüyor

Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Akçat ve Suludere mahallelerinde ormanlık alanda meydana gelen yangınlara 6 uçak, 10 helikopter, 75 araç ve 200 personelle müdahale edildiği bildirildi.

Kocaeli deki orman yangınına 10 helikopter ve 6 uçakla müdahale sürüyor 1

YANGINA MÜDAHALE KOORDİNELİ ŞEKİLDE SÜRÜYOR

Açıklamada AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, jandarma, emniyet, sağlık, ilçe belediye personeli ve gönüllü sivil toplum kuruluşlarının koordineli şekilde çalıştığı vurgulandı.

Kocaeli deki orman yangınına 10 helikopter ve 6 uçakla müdahale sürüyor 2

Kocaeli deki orman yangınına 10 helikopter ve 6 uçakla müdahale sürüyor 3

ALEVLERİN ZARAR VERDİĞİ EVLERDE İSE SOĞUTMA ÇALIŞMALARI YAPILIYOR

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ile Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın yangın bölgesine gelerek, çalışmalar hakkında ekiplerden bilgi aldı. Ekiplerin yerleşim yerlerini korumak için yoğun çaba sarf ettiği bölgede, alevlerin zarar verdiği evlerde ise soğutma çalışmaları yapılıyor. Ekiplerin alevleri yerleşim yerlerinden uzak tutmak için müdahaleleri sürüyor.

Kocaeli deki orman yangınına 10 helikopter ve 6 uçakla müdahale sürüyor 4

AKÇAT KÖYÜ TEDBİREN BOŞALTILMIŞTI

Kocaeli Valiliğinin kararıyla Akçat köyü tedbiren boşaltılmıştı.

Kocaeli deki orman yangınına 10 helikopter ve 6 uçakla müdahale sürüyor 5

(İHA)

15 Ağustos 2025
15 Ağustos 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Konya’da mermer blok ve tomruk taşıyan tırlar devrildi: 2 yaralıKonya’da mermer blok ve tomruk taşıyan tırlar devrildi: 2 yaralı
İstanbul'da şiddetli fırtına! Tekne sulara gömüldü: O anlar kameradaİstanbul'da şiddetli fırtına! Tekne sulara gömüldü: O anlar kamerada
Anahtar Kelimeler:
yangın Kocaeli orman yangını
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Memura zam için ikinci toplantıdaki rakamı açıkladı

Memura zam için ikinci toplantıdaki rakamı açıkladı

Benfica'dan hayrete düşüren Kerem Aktürkoğlu açıklaması! Hayaller suya düştü, transfer iptal...

Benfica'dan hayrete düşüren Kerem Aktürkoğlu açıklaması! Hayaller suya düştü, transfer iptal...

'Ne söylediysem hepsi çıktı' diyen deprem uzmanı kritik bölgeyi işaret etti: '7 üzeri her an olabilir'

'Ne söylediysem hepsi çıktı' diyen deprem uzmanı kritik bölgeyi işaret etti: '7 üzeri her an olabilir'

Burcu Köksal sessizliğini bozdu! Sosyal medyada gündem olan iddiaya esti gürledi

Burcu Köksal sessizliğini bozdu! Sosyal medyada gündem olan iddiaya esti gürledi

Emanet silahla 60 yaşındaki kadını öldürdü, sebebi pes dedirtti!

Emanet silahla 60 yaşındaki kadını öldürdü, sebebi pes dedirtti!

Türkiye'nin ilk 'sigarasız ili' olacak: Tamamen yasaklanıyor

Türkiye'nin ilk 'sigarasız ili' olacak: Tamamen yasaklanıyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.