Kocaeli'deki orman yangınına 10 helikopter ve 6 uçakla müdahale sürüyor

Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Akçat ve Suludere mahallelerinde ormanlık alanda meydana gelen yangınlara 6 uçak, 10 helikopter, 75 araç ve 200 personelle müdahale edildiği bildirildi.

YANGINA MÜDAHALE KOORDİNELİ ŞEKİLDE SÜRÜYOR

Açıklamada AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, jandarma, emniyet, sağlık, ilçe belediye personeli ve gönüllü sivil toplum kuruluşlarının koordineli şekilde çalıştığı vurgulandı.

ALEVLERİN ZARAR VERDİĞİ EVLERDE İSE SOĞUTMA ÇALIŞMALARI YAPILIYOR

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ile Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın yangın bölgesine gelerek, çalışmalar hakkında ekiplerden bilgi aldı. Ekiplerin yerleşim yerlerini korumak için yoğun çaba sarf ettiği bölgede, alevlerin zarar verdiği evlerde ise soğutma çalışmaları yapılıyor. Ekiplerin alevleri yerleşim yerlerinden uzak tutmak için müdahaleleri sürüyor.

AKÇAT KÖYÜ TEDBİREN BOŞALTILMIŞTI

Kocaeli Valiliğinin kararıyla Akçat köyü tedbiren boşaltılmıştı.

(İHA)

