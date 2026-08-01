Kocaeli Hava Durumu! 01 Ağustos Cumartesi Kocaeli hava durumu nasıl?

1 Ağustos 2026 Cumartesi günü Kocaeli'de hava durumu keyifli olacak. Gün boyunca hava genellikle güneşli olacak. Sıcaklıklar 20 ile 30 derece arasında seyredecek. Rüzgarlar hafif esintili olacak. Nem oranı makul seviyelerde kalacak. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için ideal bir gün sunuyor.

2 Ağustos Pazar günü hava yine güneşli olacak. Sıcaklıklar 22 ile 32 derece arasında değişecek. 3 Ağustos Pazartesi günü hava sıcaklığı 20 ile 33 derece arasında olacak. O gün zaman zaman gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. 4 Ağustos Salı günü hava yine güneşli geçecek. Sıcaklıklar 19 ile 34 derece arasında olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları genellikle 20 ile 34 derece arasında değişecek. 3 Ağustos'ta gök gürültülü sağanak yağışlar olacağı için dikkatli olunmalı. Bu tarihte dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olabilir. Diğer günlerde hava genellikle güneşli geçecek. Dışarıda vakit geçirmek için uygun koşullar sunacak.

Kocaeli'de önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak güneşli ve sıcak olacak. Ancak 3 Ağustos'ta gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Bu tarihte dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olabilir.