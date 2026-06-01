Kocaeli Hava Durumu! 01 Haziran Pazartesi Kocaeli hava durumu nasıl?

Kocaeli'de 1 Haziran 2026 Pazartesi günü hava durumu serin başlayacak. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı düşüktür. Öğle saatlerinde sıcaklık 20 derece civarında olacak. Güneşli ve parçalı bulutlu bir gün bekleniyor. Öğleden sonra hissedilen sıcaklık 22 - 23 derece arasında olacak. Nem oranı %60 civarında tahmin ediliyor. Yağış beklenmiyor. Rüzgar kuzey yönünden esecek. Rüzgar hızı 3 - 4 km/saat arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumunun sıcaklıkları 24 - 28 derece arasında olacağı görünmektedir. Salı günü hava genellikle güneşli olacak. Çarşamba ve Perşembe günleri hafif yağış olabilir. Bu dönemde nem oranı %60 - %70 arasında değişecek. Rüzgar hızı 3 - 5 km/saat arasında, kuzeydoğu yönünden esecek.

Gündüzleri hafif giysiler tercih edilebilir. Akşam saatlerinde serinlik hissedilebilir. Yanınızda ince bir ceket bulundurmanız faydalı olacaktır. Çarşamba ve Perşembe günleri hafif yağış bekleniyor. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanızda yarar var. Rüzgarın hızı düşük olduğu için açık hava etkinlikleri uygun olacaktır. Ancak nem oranının yüksek olması nedeniyle terleme artabilir. Bol su içmeye özen göstermek önemlidir.