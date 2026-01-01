HABER

Kocaeli Hava Durumu! 01 Ocak Perşembe Kocaeli hava durumu nasıl?

Kocaeli'de 1 Ocak 2026 hava durumu soğuk bir başlangıç gösteriyor. Gün boyunca sıcaklık 0-3 derece arasında değişecekken, sabah saatlerinde 0 dereceye kadar düşecek. Hafif karla karışık yağmur bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklığın tekrar 0 dereceye inmesiyle birlikte buzlanma riski artacak. Kocaeli'de yaşayanların uygun giyinmesi ve yolda dikkatli seyahat etmeleri önem taşıyor.

Ufuk Dağ

Kocaeli'de 1 Ocak 2026 Perşembe günü hava durumu, yılın ilk gününe soğuk bir başlangıç yapıyor. Hava karla karışık yağmurlu. Gün boyunca sıcaklık 0 ile 3 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde sıcaklık 0 derece civarında olacak. Hafif karla karışık yağmur bekleniyor. Öğle saatlerinde sıcaklık 2-3 dereceye yükselebilir. Karla karışık yağmur devam edecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 0 dereceye düşecek. Karla karışık yağmurlu hava koşulları öngörülüyor. Nem oranı %95 civarında kalacak. Rüzgar hızı ise 2-3 km/saat seviyelerinde olacak.

Bugünkü hava durumu, Kocaeli'de soğuk bir başlangıç gerektiriyor. Bu nedenle, Kocaeli'de yaşayanların uygun giyinmeleri önemlidir. Dışarı çıkarken dikkatli olmaları gerekiyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde buzlanma riski var. Yolda seyahat edenler, hızlarını düşürmeli. Dikkatli olmaları şart.

Önümüzdeki günlerde, hava durumu daha ılıman koşullar sunacak. 2 Ocak 2026 Cuma günü, hava sıcaklıkları 6-7 derece civarında olacak. Yağmurlu hava bekleniyor. 3 Ocak 2026 Cumartesi günü, sıcaklıklar 13-14 dereceye yükselecek. Yağmurlu hava koşulları devam edecek.

Bu dönemde, Kocaeli'de yaşayanların uygun giyinmeleri gerekmekte. Dışarı çıkarken dikkatli olmaları önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde buzlanma riski mevcut. Yolda seyahat edenler, hızlarını düşürmeli ve dikkatli olmalıdır.

