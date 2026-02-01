HABER

Kocaeli Hava Durumu! 01 Şubat Pazar Kocaeli hava durumu nasıl?

Kocaeli'de 1 Şubat 2026'da hava serin ve yağışlı olacak. Gün boyunca sıcaklıklar 5 ile 9 derece arasında değişirken, yer yer sağanak yağışlar görülecek. 2 Şubat'ta sıcaklıklar 2 ile 9 derece arasında değişecek ve sağanak yağmurlar bekleniyor. 3 Şubat'ta hava daha da serinecek, 0 ile 6 derece arasında olacak. Bu dönemde kalın giysiler ve yağmurluk almanız önemlidir. Nem oranı yüksek, rüzgar ise orta şiddette esecek.

Ufuk Dağ

Kocaeli'de 1 Şubat 2026 Pazar günü hava koşulları serin olacak. Yağışlar da etkili olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 5 ile 9 derece arasında değişecek. Yer yer sağanak yağışlar görülecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar orta şiddette esecek. Dışarı çıkarken kalın kıyafetler giymeniz faydalı olacaktır. Yanınıza şemsiye veya yağmurluk almayı unutmayın.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 2 Şubat Pazartesi günü hava sıcaklıkları 2 ile 9 derece arasında olacak. Sağanak yağışlar bekleniyor. 3 Şubat Salı günü hava sıcaklıkları 0 ile 6 derece arasında değişecek. Zaman zaman yağmur ve çisenti görülecek. 4 Şubat Çarşamba günü hava sıcaklıkları 4 ile 12 derece arasında olacak. Daha sıcak bir hava bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Yanınıza yağmurluk veya şemsiye almanızda fayda var. Nem oranının yüksek olacağını göz önünde bulundurun. Alerjisi olanların dikkatli olması gerekmektedir. Rüzgar orta şiddette esecek.

