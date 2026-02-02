HABER

Kocaeli Hava Durumu! 02 Şubat Pazartesi Kocaeli hava durumu nasıl?

Kocaeli'de 2 Şubat 2026'da hava sıcaklıkları 2-8 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde soğuk havaya dikkat edilmeli, kalın giyinmek önemli. Gün içinde yağışlı havanın etkili olacağı ve öğle saatlerinde yağışların artacağı öngörülüyor. Dışarıda vakit geçireceklerin şemsiye bulundurması gerektiği unutulmamalı. Hava koşullarının değişken olması, günlük planlamalarda dikkatli olmayı gerektiriyor. Uygun giysiler ve ekipmanlar alınması öneriliyor.

Ufuk Dağ

2 Şubat 2026 Pazartesi günü Kocaeli'de hava koşulları değişken olacak. İzmit ve çevresinde hava sıcaklıkları 2 ile 8 derece arasında değişecek. Özellikle sabah saatlerinde sıcaklık 2-3 derece civarında olacak. Gün ilerledikçe sıcaklıkların 8 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Bu nedenle sabahları kalın giyinmek faydalı olacak. Gün içinde ise kat kat giyinmek, ani sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olmayı sağlayacaktır.

Kocaeli'de günün büyük kısmında yağışlı koşullar etkili olacak. Özellikle öğle saatlerinde yağışların yoğunlaşması bekleniyor. Akşam saatlerinde ise yağışların azalması öngörülüyor. Bu durum, dışarıda vakit geçirecekler için şemsiye bulundurmayı önemli hale getiriyor. Aynı zamanda su geçirmez giysiler de alınmalıdır. Yağışların yol koşullarını olumsuz etkileyebileceğini unutmamak gerekir. Bu nedenle araç kullanırken dikkatli olunmalı, hız limitlerine uyulmalıdır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 3 Şubat Salı günü hava sıcaklıkları 1 - 7 derece arasında olacak. Hafif yağmurlu koşulların bu günde devam etmesi bekleniyor. 4 Şubat Çarşamba günü hava sıcaklıkları 5 - 12 derece arasında artacak. Yağışların azalması tahmin ediliyor. 5 Şubat Perşembe günü de hava sıcaklıklarının 10 - 19 derece arasında yükseleceği öngörülüyor. Parçalı bulutlu bir hava hakim olacak.

Bu değişken hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Günlük planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız. Özellikle yağışlı günlerde uygun giysiler giymek önemlidir. Araçlarınızda su geçirmez ekipman bulundurmak da faydalı olacaktır. Bu sayede olumsuz hava koşullarından en az şekilde etkilenirsiniz.

