Kocaeli Hava Durumu! 03 Ocak Cumartesi Kocaeli hava durumu nasıl?

Kocaeli'de 3 Ocak 2026 Cumartesi günü hava durumu ılıman ve parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık 11 ile 21 derece arasında değişirken, nem oranı %83.84 seviyesinde bulunuyor. Gün boyunca hafif kıyafetler ve montla dışarıda vakit geçirilebilir. Önümüzdeki günlerde de benzer sıcaklıklar öngörülüyor. Rahat plan yapmak için bu dönem yağışsız ve ılıman hava koşulları ideal fırsatlar sunuyor.

Ufuk Dağ

Kocaeli'de 3 Ocak 2026 Cumartesi günü hava durumu ılıman ve parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar gün boyunca 11 ile 21 derece arasında değişecek. Nem oranı %83.84 olacak. Rüzgar hızı ise saatte 10 km civarında bekleniyor. Gün doğumu saati 07:14, gün batımı ise 18:20 olarak tahmin ediliyor.

Bugünkü hava durumu dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygun görünüyor. Parçalı bulutlu hava, güneş ışığından faydalanmak için ideal. Sıcaklıklar 11 ile 21 derece arasında. Hafif bir montla dolaşmak mümkün. Daha hafif kıyafetlerle de dışarıda vakit geçirilebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde ılıman kalacak. 4 Ocak Pazar günü sıcaklıklar yine 11 ile 21 derece arasında değişecek. 5 Ocak Pazartesi günü sıcaklık tahminleri 12 ile 22 derece arasında. Bu da dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygun koşullar sunuyor.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman ve yağışsız olacak. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler rahatça plan yapabilir. Ancak sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Hafif bir mont veya ceket bulundurmak faydalı. Yüksek nem oranı nedeniyle, terleme yaşanabilir. Bol su içmek ve hafif, nefes alabilir kıyafetler giymek iyi bir fikir.

Kocaeli'de 3 Ocak 2026 Cumartesi ve önümüzdeki günler için hava durumu oldukça uygun. Ilıman sıcaklıklar, yağışsız koşullar dışarıda etkinlikler için ideal. Sabah ve akşam serinliğine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Nem oranına dikkat etmek, konforlu bir deneyim sunar.

