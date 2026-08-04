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Kocaeli Hava Durumu! 04 Ağustos Salı Kocaeli hava durumu nasıl?

Bugün Kocaeli'de hava durumu sıcak ve güneşli bir gün yaşanacak. 4 Ağustos 2026 tarihinde hava sıcaklığı 33-34 derece arasında seyredecek. Özellikle öğle saatlerinde bunaltıcı hissedilebilir. Bu nedenle dışarı çıkarken bol su içmek, hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek önemli. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları sürecek ve açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olması gerekiyor.

Kocaeli Hava Durumu! 04 Ağustos Salı Kocaeli hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 4 Ağustos 2026 Salı günü, Kocaeli'de hava durumu sıcak. Güneşli bir gün bekleniyor. Gün boyunca hava sıcaklığı 33 - 34 derece civarında olacak. Özellikle öğle saatlerinde sıcaklık bunaltıcı olabilir.

Hissedilen sıcaklık yüksek kalacak. Dışarı çıkarken bol su içmelisiniz. Hafif, açık renkli giysiler tercih etmek faydalı olacaktır. Gün boyunca hava genellikle güneşli. Yağış beklenmiyor.

Önümüzdeki günler de benzer hava durumu devam edecek. 5 Ağustos Çarşamba günü hava sıcaklığı 34 - 35 derece civarında olacak. 6 Ağustos Perşembe günü ise sıcaklık 32 - 33 derece arasında seyredecek. Bu sıcaklıklar açık hava etkinliklerini planlayanlar için önemli.

Bu sıcak günlerde, öğle saatlerinde dışarıda bulunmamaya özen göstermelisiniz. Güneş ışınları dik açılarla geliyor. Güneş koruyucu ürünler kullanmak şart. Şapka takmak cildinizi korumak için de faydalıdır. Sıcak havalarda vücudun su kaybını önlemek önemlidir. Düzenli olarak su içmeyi ihmal etmeyin.

Kocaeli'de 4 Ağustos 2026 Salı günü hava sıcak ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları bekleniyor. Planlarınızı yaparken hava durumunu dikkate almanız faydalı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kocaeli
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