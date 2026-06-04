Kocaeli Hava Durumu! 04 Haziran Perşembe Kocaeli hava durumu nasıl?

Bugün, 4 Haziran 2026 Perşembe. Kocaeli'de hava durumu keyifli olacak. Gün boyunca hava güneşli olacak. Sıcaklıklar 32 derece civarında seyredecek. Hissedilen sıcaklık ise 37 derece olacak. Bu durum, nem oranının yüksek olduğunu gösteriyor. Rüzgar hızı saatte 6 kilometre olacak. Yağış olasılığı %1 seviyesinde. Yani yağış beklenmiyor.

Kocaeli'de önümüzdeki günlerde hava durumu güneşli ve sıcak olacak. 5 Haziran Cuma günü hava parçalı az bulutlu olacak. Sıcaklıklar 25 derece civarında bekleniyor. 6 Haziran Cumartesi günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklık 30 derece civarında olacak. 7 Haziran Pazar günü bol güneş ışığı bekleniyor. Sıcaklıklar yine 30 derece civarında seyredecek.

Bu sıcak ve güneşli günlerde dışarıda zaman geçirecekler için güneş koruyucu ürünler kullanmak önemlidir. Ayrıca bol su içmek de gereklidir. Sıcak havalarda açık hava etkinlikleri sabah veya akşam saatlerine kaydırılmalıdır. Bu, daha serin bir ortamda vakit geçirmek açısından faydalı olacaktır. Böylece Kocaeli'deki hava koşullarından en iyi şekilde faydalanabilirsiniz.