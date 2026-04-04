Kocaeli Hava Durumu! 04 Nisan Cumartesi Kocaeli hava durumu nasıl?

Kocaeli'de, 4 Nisan 2026 Cumartesi, hava durumu değişkenlik gösterecek. Sıcaklıklar 9 ile 15 derece arasında kalacak. Öğle saatlerinde kısa süreli sağanaklar bekleniyor. Rüzgar, kuzeydoğu yönünden esmesi tahmin ediliyor. Hızı saatte ortalama 2 ile 8 kilometre arasında olacak. Nem oranı %94 civarında seyredecek.

Bu hava koşulları için dışarı çıkarken şemsiye almak faydalı olacaktır. Ani sıcaklık değişimlerine karşı ise kat kat giyinmelisiniz. Yağışlı günlerde trafikte dikkatli olmalısınız. Su birikintilerinden uzak durmak iyi bir tercih olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha sakin hale gelecek. 5 Nisan Pazar günü, bulutların arasından güneşin kendini göstermesi bekleniyor. Sıcaklıklar 5 ile 16 derece arasında değişecek. 6 Nisan Pazartesi günü puslu ve güneşli bir hava hakim olacak. Bu gün sıcaklık 5 ile 18 derece arasında olacak. 7 Nisan Salı günü de benzer hava koşulları devam edecek. Puslu ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 9 ile 16 derece arasında seyrelecek.

Bu dönemde hava koşulları stabil hale gelecektir. Dışarı çıkarken şemsiye taşımaya gerek kalmayabilir. Ancak sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedilebilir. Bu nedenle kat kat giyinmek ve yanınıza bir ceket almak iyi bir fikir olacaktır.

Kocaeli'de 4 Nisan Cumartesi günü değişken hava koşulları bekleniyor. Önümüzdeki günlerde ise hava daha sakinleşecek. Sıcaklıklar 5 ile 18 derece arasında değişecektir. Dışarı çıkarken hava koşullarına uygun giyinin. Yanınıza şemsiye alarak hazırlıklı olmanızda fayda var.