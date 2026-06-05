Kocaeli Hava Durumu! 05 Haziran Cuma Kocaeli hava durumu nasıl?

Kocaeli'de 5 Haziran 2026 Cuma günü hava durumu keyifli. Hava sıcaklığının 25 derece civarında olması bekleniyor. Rüzgar hafif esecek. Nem oranı ise %55 civarında. Bu durum dışarıda vakit geçirenler için rahat bir ortam sunuyor. Yağış beklenmediği için açık hava etkinlikleri için ideal bir gün.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 6 Haziran Cumartesi günü hava sıcaklığı 22 derece civarında olacak. 7 Haziran Pazar günü ise sıcaklık 25 dereceye yükselebilir. Rüzgar hafif esecek. Nem oranı %53 civarında kalacak. Yağış beklenmediği için planlarınızı rahatça yapabilirsiniz.

Bu güzel havadan en iyi şekilde faydalanmak önemlidir. Güneş ışığından korunmak için şapka veya güneş kremi kullanabilirsiniz. Hafif rüzgar olacağı için ceket veya hırka bulundurmak faydalı olabilir. Gün boyunca bol su içerek susuz kalmamaya dikkat edin. Enerjik kalmak için su tüketimi önemlidir.

Kocaeli'de 5 Haziran Cuma günü hava durumu güzel. Önümüzdeki günlerde de benzer koşulların devam etmesi bekleniyor. Açık hava etkinlikleri için bu fırsatı değerlendirin. Keyifli vakit geçirebilirsiniz.