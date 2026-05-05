Kocaeli Hava Durumu! 05 Mayıs Salı Kocaeli hava durumu nasıl?

Kocaeli'de 5 Mayıs hava durumu, sabah hafif yağmur ve sıcaklık 10 dereceyle başlıyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 7 dereceye düşecek. Orta şiddetli yağmur bekleniyor. Önümüzdeki günlerde ise hava sıcaklıkları artış gösterecek. 6 Mayıs'ta 19 dereceye ulaşılacak. 7 ve 8 Mayıs'ta sıcaklık 25 ve 27 dereceye yükselebilir. Bu dönemde uygun giyinmek, güneş koruyucu kullanmak ve su tüketimine dikkat etmek önemlidir.

Seray Yalçın

Bugün 5 Mayıs 2026 Salı. Kocaeli'de hava durumu sabah saatlerinde hafif yağmurlu. Sıcaklık 10 derece civarında. Akşam saatlerinde hava 7 derece olacak. Orta şiddetli yağmur bekleniyor. Bu koşullar gün boyunca nem oranını artıracak. Rüzgar hızı ise 13 km/saat civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu Kocaeli'de değişecek. 6 Mayıs Çarşamba günü hava sıcaklığı 19 derece olacak. Hafif yağmurlu koşullar devam edecek. 7 Mayıs Perşembe hava sıcaklığı 25 dereceye yükselebilir. Bu gün genellikle güneşli bir hava öngörülüyor. 8 Mayıs Cuma günü sıcaklık 27 dereceye çıkacak. Yüksek bulutlar arasından güneş görülecek.

Bu dönem için Kocaeli'de hava koşullarına uygun hazırlanmak önemlidir. Özellikle 5 Mayıs'ta orta şiddetli yağmur bekleniyor. Su geçirmeyen giysiler tercih edilmelidir. Uygun ayakkabılar da kullanılmalıdır. Nem oranı yüksek olacak. Bu günlerde hafif ve nefes alabilen kıyafetler seçilmelidir. Rüzgar hızı 13 km/saat civarında. 5 Mayıs'ta şemsiye kullanırken dikkat etmeli. Rüzgarın etkisiyle devrilme riski bulunuyor.

Hava sıcaklıkları artarken güneş ışınları yoğunlaşacak. 7 ve 8 Mayıs'ta güneş koruyucu kullanımı öneriliyor. Bol su tüketimi de önemlidir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde açık hava aktiviteleri sınırlandırılmalıdır. Korunaklı alanlarda faaliyet göstermek daha faydalıdır.

Kocaeli'de 5 Mayıs'ta orta şiddetli yağmur bekleniyor. Sonraki günlerde hava daha sıcak ve güneşli olacak. Bu değişken hava koşullarına uygun hazırlık yaparak gününüzü konforlu geçirebilirsiniz.

