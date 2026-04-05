Kocaeli Hava Durumu! 05 Nisan Pazar Kocaeli hava durumu nasıl?

Kocaeli'de 5 Nisan 2026 Pazar günü hava durumu, baharın etkisini gösterecek. Hava sıcaklıkları 19 ile 22 derece arasında olacak. Genel olarak hava güneşli geçecek. Bu, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için güzel bir fırsat sunuyor.

Gelecek günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 6 Nisan Pazartesi günü hava sıcaklıkları yine 19 ile 22 derece arasında seyredecek. O gün hava güneşli olacak. 7 Nisan Salı günü ise hava sıcaklıkları 16 ile 19 derece arasında değişecek. Yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. 8 Nisan Çarşamba günü hava sıcaklıkları 13 ile 16 derece arasında olacak. Kısmen güneşli bir hava hakim olacak.

Özellikle 7 Nisan Salı günü beklenen sağanaklar için dikkatli olmalısınız. Dışarı çıkarken şemsiye almak faydalı olacaktır. Ani sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olmalısınız. Kat kat giyinmek ve hava durumunu düzenli takip etmek önem taşıyor.