Kocaeli Hava Durumu! 06 Şubat Cuma Kocaeli hava durumu nasıl?

Kocaeli'de 6 Şubat 2026 günü hava durumu değişken olacak. Gün boyunca sıcaklık 10 ile 17 derece arasında değişirken, yer yer sağanak yağışlar etkili olacak. Nem oranı %42 civarında ölçülecek. Rüzgar hızı ise saatte 18 kilometreye kadar çıkması bekleniyor. Önümüzdeki günler için hava kısmen güneşli ve yağışlı seyredecek. Kocaeli sakinlerinin dışarıda dikkatli olması çok önemli.

Simay Özmen

Bugün, 6 Şubat 2026 Cuma günü, Kocaeli'de hava durumu bekleniyor. Yer yer sağanaklar etkili olacak. Gün boyunca hava sıcaklığı 10 ile 17 derece arasında değişecek. Nem oranı %42 civarında olacak. Rüzgar hızı ise saatte yaklaşık 18 kilometre tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 08:04. Gün batımı saati ise 18:23 olarak hesaplanıyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu kısmen güneşli ve yağışlı olacak. Cumartesi günü sıcaklık 8 ile 14 derece arasında ölçülecek. Pazar günü ise 6 ile 11 derece arasında olacak. Nem oranı %57 ile %76 arasında değişecek. Rüzgar hızı saatte 5 ile 15 kilometre arasında gerçekleşecek.

Bu hava koşullarına göre, Kocaeli'de yaşayanlar ve ziyaretçiler dikkatli olmalı. Planlarını yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmalılar. Özellikle yağışlı günlerde uygun kıyafetler giymek faydalı olacaktır. Islanmamak için önlemler almak önemlidir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Rüzgarın etkisini azaltacak önlemler alınmalıdır.

