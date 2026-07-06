Kocaeli Hava Durumu! 06 Temmuz Pazartesi Kocaeli hava durumu nasıl?

Bugün 6 Temmuz 2026. Kocaeli'de hava durumu oldukça güzel. Gün boyunca hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 18 ile 28 derece arasında değişecek. Rüzgar hafif ve doğu yönünden esecek. Nem oranı %35 civarında olacaktır. Bu durum, Kocaeli'deki hava durumunun keyifli olacağını gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 7 Temmuz Salı günü hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 16 ile 29 derece arasında değişecek. 8 Temmuz Çarşamba günü de hava açık ve güneşli kalacak. Sıcaklıklar ise 17 ile 31 derece arasında olacak. 9 Temmuz Perşembe günü hava güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar bu gün 17 ile 26 derece arasında değişecek. Kocaeli'de önümüzdeki günlerde hava koşulları genellikle sıcak ve güneşli olacak.

Bu güzel hava koşullarından en iyi şekilde faydalanmak için açık hava etkinlikleri planlayın. Doğa yürüyüşleri yapabilirsiniz. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde, güneş koruyucu ürünler kullanmalısınız. Cildinizi korumak önemlidir. Bol su içerek vücudunuzu susuz kalmaktan koruyabilirsiniz. Rüzgarın hafif olacağı göz önüne alındığında, hafif kıyafetler tercih edin. Rahat bir gün geçirmek için bu önerilere dikkat edin.

Kocaeli'de 6 Temmuz 2026 tarihi ve önümüzdeki günlerde hava durumu güzel olacak. Bu fırsatı değerlendirerek açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Doğanın tadını çıkarın.