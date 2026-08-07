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Kocaeli Hava Durumu! 07 Ağustos Cuma Kocaeli hava durumu nasıl?

Kocaeli'de 7 Ağustos 2026 Cuma günü sıcak ve nemli hava etkili olacak. Gün içinde sıcaklığın 33 dereceye çıkması öngörülüyor. Nem oranının yüksek olması ile hissedilen sıcaklık artabilir. Dışarıda bulunacak olanların bol su içmesi, hafif giysiler tercih etmesi önem taşıyor. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde, 11:00 ile 16:00 arasında doğrudan güneşten kaçınılması gerekiyor. Gelecek günlerde benzer hava koşulları devam edecek.

Kocaeli Hava Durumu! 07 Ağustos Cuma Kocaeli hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Kocaeli, 7 Ağustos 2026 Cuma günü sıcak ve nemli bir hava ile karşılaşacak. Gün boyunca hava sıcaklığı 33 derece civarına çıkacak. Gece ise sıcaklık 20 dereceye düşmesi bekleniyor. Bu sıcaklık, Kocaeli'nin tipik bir yaz gününü yansıtıyor.

Nem oranı yüksek olacak. Hissedeceğiniz sıcaklık artabilir. Dışarıda vakit geçirecek olanların bol su içmesi önerilir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde bulunmamak önemlidir. Özellikle 11:00 ile 16:00 saatleri arasında doğrudan güneşten kaçınmalısınız.

Gelecek günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 8 Ağustos Cumartesi günü sıcaklık 34 dereceye çıkacak. Gece ise sıcaklık 22 derece civarında olacak. 9 Ağustos Pazar günü yer yer sağanaklar görülebilir. Bu nedenle dışarıda şemsiye bulundurmanız faydalı olur. 10 Ağustos Pazartesi ise hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 33 derece civarında seyredecek.

Bu dönemde, sıcak ve nemli günlerde dikkatli olunmalıdır. Güneşin dik olduğu saatlerde dışarıda kalmaktan kaçının. Bol su içilmeli ve hafif kıyafetler tercih edilmelidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Yanınızda şemsiye bulundurmanız faydalı olacaktır.

Kocaeli'de 7 Ağustos 2026 Cuma günü hava durumu sıcak ve nemli olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının sürmesi bekleniyor. Hava durumuna uygun önlemler alarak sağlığınızı korumalısınız.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kocaeli
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