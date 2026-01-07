Kocaeli Hava Durumu! 07 Ocak Çarşamba Kocaeli hava durumu nasıl?

Kocaeli'de 7 Ocak 2026 Çarşamba günü hava durumu sabah saatlerinde parçalı bulutlu bir gökyüzü ile başlayacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 16°C civarına çıkacak. Hava genellikle parçalı bulutlu olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 13°C seviyelerine düşecek. Hava az bulutlu bir hal alacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 11°C civarına gerileyecek. Hava o saatlerde bulutlu olacak. Rüzgarın doğu yönünden hafif esmesi bekleniyor. Nem oranı sabah %67, gündüz %46, akşam %59 ve gece %63 seviyelerinde kalacak.

Kocaeli'de bugünkü hava durumu dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygun görünüyor. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Özellikle sabah saatlerinde hafif kalın giyinmek faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde hava ılımandır. Bu nedenle daha hafif kıyafetler tercih edilebilir. Rüzgar hafif eseceği için ek önlemler almanıza gerek olmayacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu Kocaeli'de değişkenlik gösterecek. 8 Ocak Perşembe günü orta şiddetli yağmur öngörülüyor. Gündüz sıcaklık 14°C, gece ise 8°C civarında olacak. 9 Ocak Cuma günü yağmur ve kar karışımı yağışlar görülebilir. Gündüz sıcaklığı 7°C, gece ise 0°C civarında seyredecek. 10 Ocak Cumartesi günü hafif yağmur bekleniyor. Bu gün gündüz sıcaklık 10°C, gece ise 0°C seviyesine düşecek.

Bu durumda hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle yağmurlu günlerde şemsiye veya su geçirmez kıyafetler kullanmak faydalı olacaktır. Hava sıcaklıklarının düşeceği günlerde sabah ve akşam saatlerinde daha kalın kıyafetler tercih etmek üşümeyi önleyecektir.