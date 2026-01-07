HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kocaeli Hava Durumu! 07 Ocak Çarşamba Kocaeli hava durumu nasıl?

Kocaeli'de hava durumu bugün sabah saatlerinde parçalı bulutlu bir gökyüzü ile başlıyor. Gündüz sıcaklık 16°C'ye kadar yükselecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 13°C'ye düşecekken, gece ise 11°C olacak. Rüzgarın hafif esmesi bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava değişkenlik gösterecek, 8 Ocak'ta yağmur, 9 Ocak'ta yağmur ve kar karışımı yağışlar bekleniyor. Bu nedenle uygun giyinmek önemli.

Kocaeli Hava Durumu! 07 Ocak Çarşamba Kocaeli hava durumu nasıl?
Devrim Karadağ

Kocaeli'de 7 Ocak 2026 Çarşamba günü hava durumu sabah saatlerinde parçalı bulutlu bir gökyüzü ile başlayacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 16°C civarına çıkacak. Hava genellikle parçalı bulutlu olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 13°C seviyelerine düşecek. Hava az bulutlu bir hal alacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 11°C civarına gerileyecek. Hava o saatlerde bulutlu olacak. Rüzgarın doğu yönünden hafif esmesi bekleniyor. Nem oranı sabah %67, gündüz %46, akşam %59 ve gece %63 seviyelerinde kalacak.

Kocaeli'de bugünkü hava durumu dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygun görünüyor. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Özellikle sabah saatlerinde hafif kalın giyinmek faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde hava ılımandır. Bu nedenle daha hafif kıyafetler tercih edilebilir. Rüzgar hafif eseceği için ek önlemler almanıza gerek olmayacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu Kocaeli'de değişkenlik gösterecek. 8 Ocak Perşembe günü orta şiddetli yağmur öngörülüyor. Gündüz sıcaklık 14°C, gece ise 8°C civarında olacak. 9 Ocak Cuma günü yağmur ve kar karışımı yağışlar görülebilir. Gündüz sıcaklığı 7°C, gece ise 0°C civarında seyredecek. 10 Ocak Cumartesi günü hafif yağmur bekleniyor. Bu gün gündüz sıcaklık 10°C, gece ise 0°C seviyesine düşecek.

Bu durumda hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle yağmurlu günlerde şemsiye veya su geçirmez kıyafetler kullanmak faydalı olacaktır. Hava sıcaklıklarının düşeceği günlerde sabah ve akşam saatlerinde daha kalın kıyafetler tercih etmek üşümeyi önleyecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD gözünü resmen Grönland'a dikti: "Askeri seçenek masada"ABD gözünü resmen Grönland'a dikti: "Askeri seçenek masada"
Tartıştığı arkadaşını tabancayla vurduTartıştığı arkadaşını tabancayla vurdu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kocaeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mehmet Akif Ersoy’ın son ifadesi olay olacak! "Orada bulunan fenomenler uyuşturucu kullanıyordu"

Mehmet Akif Ersoy’ın son ifadesi olay olacak! "Orada bulunan fenomenler uyuşturucu kullanıyordu"

Ölü sayısı açıklandı! ABD'nin 3 Ocak saldırısının bilançosu belli oldu

Ölü sayısı açıklandı! ABD'nin 3 Ocak saldırısının bilançosu belli oldu

(Özet) Fenerbahçe - Samsunspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Fenerbahçe - Samsunspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Son dakika! Şeyma Subaşı uyuşturucu kullandığını itiraf etti

Son dakika! Şeyma Subaşı uyuşturucu kullandığını itiraf etti

ŞOK'a Columbia mont çeşitleri geliyor!

ŞOK'a Columbia mont çeşitleri geliyor!

Cem Küçük'ten emekli için seyyanen zam çıkışı 'Başka hiçbir şey kurtarmaz'

Cem Küçük'ten emekli için seyyanen zam çıkışı 'Başka hiçbir şey kurtarmaz'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.