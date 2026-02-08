HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kocaeli Hava Durumu! 08 Şubat Pazar Kocaeli hava durumu nasıl?

Kocaeli'de 8 Şubat 2026 Pazar günü hava durumu, hafif çiseleyen yağmurla başlıyor. Sıcaklık 12 ile 17 derece arasında, nem oranı ise %57 civarında olacak. Rüzgar saatte 6.9 km hıza ulaşacak. Önümüzdeki günlerde, hava durumu bulutlu ve yer yer sağanak yağışlar görülecek. Özellikle dışarı çıkarken su geçirmez giysiler giymek, rüzgarın etkisine karşı dikkatli olmak önemli. Gün doğumunu ve batımını da planlamalara dahil etmek faydalı olacak.

Kocaeli Hava Durumu! 08 Şubat Pazar Kocaeli hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 8 Şubat 2026 Pazar günü, Kocaeli'de hafif çiseleyen yağmur var. Sıcaklık 12 ile 17 derece arasında. Gün boyunca nem oranı %57 civarında. Rüzgar hızı saatte 6.9 km olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 08:02. Gün batımı ise 18:25 olarak hesaplandı.

Önümüzdeki günlerde Kocaeli'de hava durumu bulutlu ve hafif yağmurlu olacak. Pazartesi, 9 Şubat 2026'da sıcaklık 10 ile 16 derece arasında. Hafif yağmur bekleniyor. Salı, 10 Şubat 2026'da ise hava sıcaklıkları 8 ile 13 derece arasında değişecek. Yer yer sağanaklar görülecek. Çarşamba, 11 Şubat 2026'da hava sıcaklığı 5 ile 11 derece arasında olacak. Bulutların arasından güneş ara ara gözükebilir.

Yağmurlu günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler giymek faydalı olacaktır. Hava sıcaklıkları 5 ile 16 derece arasında değiştiği için kat kat giyinmek önemlidir. Rüzgar hızı saatte 6.9 km. Şemsiye kullanırken dikkatli olmalısınız. Rüzgarın yönüne göre hareket etmek gerekir. Gün doğumu ve batımı saatlerini dikkate alarak plan yapmalısınız. Gün ışığından en iyi şekilde yararlanabilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kuvvetli geliyor! Yeni haftada havanın nasıl olacağı belli olduKuvvetli geliyor! Yeni haftada havanın nasıl olacağı belli oldu
Gece yarısı 5 büyüklüğünde deprem!Gece yarısı 5 büyüklüğünde deprem!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kocaeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yalova'da konkordato ilan eden firmadan 1 milyarlık vurgun

Yalova'da konkordato ilan eden firmadan 1 milyarlık vurgun

İran'dan tansiyonu yükselten açıklama! "ABD ana karasına saldıracak..."

İran'dan tansiyonu yükselten açıklama! "ABD ana karasına saldıracak..."

Samsun'da deprem! Yüksel Yıldırım ateş püskürdü: "Doymuşlar, hepsini gönderiyorum!"

Samsun'da deprem! Yüksel Yıldırım ateş püskürdü: "Doymuşlar, hepsini gönderiyorum!"

Simge Barankoğlu, Taha Özer ve 4 kişi tutuklandı

Simge Barankoğlu, Taha Özer ve 4 kişi tutuklandı

Memur oylarında ezber bozan sonuç! ORC anketi açıklandı, fark açılıyor

Memur oylarında ezber bozan sonuç! ORC anketi açıklandı, fark açılıyor

Bolat'tan 'BYD iddialarına' yanıt verdi: "Süreci takip ediyoruz, problem yok"

Bolat'tan 'BYD iddialarına' yanıt verdi: "Süreci takip ediyoruz, problem yok"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.