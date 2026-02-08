Kocaeli Hava Durumu! 08 Şubat Pazar Kocaeli hava durumu nasıl?

Bugün, 8 Şubat 2026 Pazar günü, Kocaeli'de hafif çiseleyen yağmur var. Sıcaklık 12 ile 17 derece arasında. Gün boyunca nem oranı %57 civarında. Rüzgar hızı saatte 6.9 km olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 08:02. Gün batımı ise 18:25 olarak hesaplandı.

Önümüzdeki günlerde Kocaeli'de hava durumu bulutlu ve hafif yağmurlu olacak. Pazartesi, 9 Şubat 2026'da sıcaklık 10 ile 16 derece arasında. Hafif yağmur bekleniyor. Salı, 10 Şubat 2026'da ise hava sıcaklıkları 8 ile 13 derece arasında değişecek. Yer yer sağanaklar görülecek. Çarşamba, 11 Şubat 2026'da hava sıcaklığı 5 ile 11 derece arasında olacak. Bulutların arasından güneş ara ara gözükebilir.

Yağmurlu günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler giymek faydalı olacaktır. Hava sıcaklıkları 5 ile 16 derece arasında değiştiği için kat kat giyinmek önemlidir. Rüzgar hızı saatte 6.9 km. Şemsiye kullanırken dikkatli olmalısınız. Rüzgarın yönüne göre hareket etmek gerekir. Gün doğumu ve batımı saatlerini dikkate alarak plan yapmalısınız. Gün ışığından en iyi şekilde yararlanabilirsiniz.