Kocaeli Hava Durumu! 09 Haziran Salı Kocaeli hava durumu nasıl?

Bugün, 9 Haziran 2026 Salı günü Kocaeli’de hava durumu sıcak ve nemli olacak. Gündüz sıcaklıkları 28-30 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde nem oranı %94 seviyesine yükselebilir. Bu durum bunaltıcı bir hava oluşturabilir. Öğle saatlerinde ise termometre 30 dereceyi gösterebilir. Rüzgar kuzeybatıdan hafif esecek. Rüzgar, hissedilen sıcaklığı zaman zaman artırabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 10-13 Haziran tarihleri arasında gündüz sıcaklıkları 28-30 derece arasında olacak. Gece sıcaklıkları ise yaklaşık 17 derece bekleniyor. Rüzgar kuzeybatıdan hafif esecek. Hava genellikle açık ve güneşli olacak.

Bu sıcak ve nemli hava koşullarında dışarıda vakit geçirecekler dikkatli olmalı. Bol su tüketimi önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanılması önerilir. Rüzgarın hafif esmesi nedeniyle açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Rüzgarın yönü göz önünde bulundurulmalıdır. Gerekli önlemler alınmalıdır.