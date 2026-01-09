HABER

Kocaeli Hava Durumu! 09 Ocak Cuma Kocaeli hava durumu nasıl?

Kocaeli'de 9 Ocak 2026 Cuma günü soğuk ve yağmurlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 1 ile 5 derece arasında değişecek. Orta şiddetli yağmurlar ve batıdan esecek rüzgar ile birlikte, bakımlarınızı ihmal etmemelisiniz. Kalın giyinmek, su geçirmeyen mont ve ayakkabılar tercih etmek önemli. Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek, 10 Ocak’ta sıcaklıklar 9 ile 14 derece arasında olacak. Hava koşullarını dikkate alarak plan yapmalısınız.

Devrim Karadağ

Bugün, 9 Ocak 2026 Cuma günü Kocaeli'de hava durumu soğuk ve yağmurlu olacak. Gün boyunca sıcaklıklar 1 ile 5 derece arasında değişecek. Orta şiddetli yağmurlar bekleniyor. Rüzgar batıdan saatte 14 kilometre hızla esecek. Nem oranı %78 ile %90 arasında olacak.

Soğuk ve yağmurlu hava koşullarında dışarı çıkarken dikkat etmelisiniz. Kalın ve su geçirmez giysiler tercih etmeniz önemlidir. Bu, ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olacaktır. Rüzgarın etkisini azaltmak için rüzgar geçirmeyen montlar kullanabilirsiniz. Ayrıca şapka takarak kendinizi koruyabilirsiniz. Sokaklarda su birikintileri oluşabileceğinden dikkatli olmalısınız. Su geçirmez ayakkabılar giymek önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu Kocaeli'de değişkenlik gösterecek. 10 Ocak Cumartesi günü sıcaklıklar 9 ile 14 derece arasında olacak. Hava daha sıcak geçecek. 11 Ocak Pazar günü hafif yağmurlar bekleniyor. Sıcaklıklar 1 ile 13 derece arasında değişecek. 12 Ocak Pazartesi günü yine hafif yağmurlar devam edecek. Sıcaklıklar -1 ile 5 derece arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız. Bu, sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.

