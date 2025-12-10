HABER

Kocaeli Hava Durumu! 10 Aralık Çarşamba Kocaeli hava durumu nasıl?

Kocaeli'de 10 Aralık 2025 tarihinde hava kapalı ve serin olacak. Sıcaklık 7 ile 10 derece arasında değişirken, nem oranı %90 civarında seyredecek. Önümüzdeki günlerde ise hava durumu hafif yağmurlu ve kısmen güneşli geçecek. Bu değişken hava koşullarına karşı, kat kat giyinmek ve su geçirmeyen ayakkabılar kullanmak büyük önem taşıyor. Rüzgar hızı düşük kalacak ancak nem, rahatsızlık hissi yaratabilir.

Ufuk Dağ

Bugün, 10 Aralık 2025 Çarşamba, Kocaeli'de hava kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklık 7 ile 10 derece arasında değişecek. Nem oranı yüksek. Yaklaşık %90 civarında. Bu durum, havanın daha soğuk hissedilmesine neden olabilir. Rüzgar hızı düşük. Saate 0.5 km seviyelerinde seyredecek. Gün doğumu saati 08:13. Gün batımı ise 17:33 olarak bekleniyor. Kocaeli'de bugünkü hava durumu serin ve kapalı.

Önümüzdeki günlerde hava durumu hafif değişiklikler gösterecek. 11 Aralık Perşembe günü sıcaklık 6 ile 9 derece arasında olacak. Hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. 12 Aralık Cuma günü sıcaklık 5 ile 9 derece arasında değişecek. Kısmen güneşli bir hava hakim olacak. 13 Aralık Cumartesi günü sıcaklık 7 ile 12 derece arasında olacak. Yer yer sağanaklar görülebilir. Kocaeli'de hava durumu değişkenlik gösterecek.

Bu hava koşullarında, sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Kat kat giyinmek, ani hava değişimlerine karşı koruyucu olacaktır. Yağmurlu günlerde su geçirmeyen ayakkabılar kullanmak önemlidir. Şemsiyeler de kullanılmalıdır. Rüzgarın düşük olması, açık hava etkinlikleri için uygundur. Ancak, nem oranının yüksek olması, terleme ve rahatsızlık yaratabilir. Hafif ve nefes alabilen kıyafetler tercih etmek konforu artırır.

Kocaeli'de 10 Aralık 2025 Çarşamba günü kapalı ve serin bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava hafif yağmurlu ve kısmen güneşli olacak. Değişken hava durumuna karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Bu hazırlık, günlük planlarınızı daha rahat yapmanıza olanak tanır.

hava durumu Kocaeli
