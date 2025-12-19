AFAD duyurdu! Kahramanmaraş'ta 4,2 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre Kahramanmaraş'ta 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 16:19'da meydana gelen depremin merkez üssü Göksun oldu. Sarsıntı yerin 10,82 kilometre altında yaşandı.
