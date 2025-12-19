HABER

AFAD duyurdu! Kahramanmaraş'ta 4,2 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre Kahramanmaraş'ta 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 16:19'da meydana gelen depremin merkez üssü Göksun oldu. Sarsıntı yerin 10,82 kilometre altında yaşandı.

AFAD duyurdu! Kahramanmaraş'ta 4,2 büyüklüğünde deprem
Melih Kadir Yılmaz

AFAD'ın aktardığı bilgilere göre Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 16:19'da 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 10,82 kilometre altında yaşandı.

Ayrıntılar geliyor...

