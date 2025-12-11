HABER

Kocaeli Hava Durumu! 11 Aralık Perşembe Kocaeli hava durumu nasıl?

11 Aralık 2025 Perşembe günü Kocaeli'de genel olarak bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Gün sıcaklıkları 5 ile 13 derece arasında değişecekken, nem oranı %90 seviyesinde kalacak. Rüzgar hızı ise 4.1 km/saat olarak tahmin ediliyor. Önümüzdeki günlerde hafif yağmur ve bulutlu hava koşulları devam edecek. Hava durumu raporlarına göre, uygun giyinmek ve planlamalarınızı buna göre yapmak önemli.

Devrim Karadağ

Bugün, 11 Aralık 2025 Perşembe günü, Kocaeli'de hava durumu genel olarak bulutlu ve güneşli. Gün boyunca hava sıcaklıkları 5 ile 13 derece arasında değişecek. Nem oranı %90 civarında olacak. Rüzgar hızı ise 4.1 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 08:14. Gün batımı ise 17:33 olarak hesaplanmıştır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu Kocaeli'de hafif yağmurlu ve bulutlu koşulların devam etmesi bekleniyor. 12 Aralık Cuma günü hava sıcaklıkları 7 ile 12 derece arasında olacak. Nem oranı %90 civarında kalacak. 13 Aralık Cumartesi günü hava sıcaklıkları 5 ile 11 derece arasında değişecek. Hafif sağanak yağmur görülmesi olası. 14 Aralık Pazar günü hava sıcaklıkları 6 ile 12 derece arasında olacak. Kısmen güneşli bir hava bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya karşı hazırlıklı olunmalıdır. Hafif yağmurlu günlerde şemsiye veya su geçirmez ayakkabılar kullanmak faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde ise rüzgarın etkisini azaltacak giysiler tercih edilmeli. Hava koşullarına göre planlarınızı yaparken güncel hava durumu raporlarını takip etmek de önemlidir.

