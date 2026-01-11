HABER

Kocaeli Hava Durumu! 11 Ocak Pazar Kocaeli hava durumu nasıl?

Kocaeli'de 11 Ocak 2026 Pazar günü hava durumu yağışlı ve serin geçecek. Sıcaklıklar 1 ile 9 derece arasında değişecek. Özellikle sabah saatlerinde soğuk hissetmek mümkün. Öğle saatlerinde ise sıcaklıklar biraz yükseliyor. Rüzgar kuzeyden eserken nem oranı da yüksek, bu nedenle dışarı çıkarken kalın giysiler ve şemsiye bulundurmak faydalı. Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor.

Devrim Karadağ

Kocaeli'de 11 Ocak 2026 Pazar günü hava durumu serin ve yağışlı olacak. Bölge sakinleri için gün boyunca hava sıcaklığı 1 ile 9 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde hava daha soğuk, öğle saatlerinde ise biraz daha ılıman hissedilecek. Gün boyunca aralıklı yağışların etkili olması bekleniyor. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır.

Rüzgar kuzey yönünden hafif bir hızla esecek. Bu durum, hava sıcaklıklarının daha düşük hissedilmesine neden olabilir. Nem oranı yüksek olduğu için hava daha soğuk ve nemli hissedilecek. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde kalın giysiler tercih etmeniz önemlidir. Böylece üşümekten kaçınmış olursunuz.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek gibi görünüyor. 12 Ocak Pazartesi günü hava sıcaklıkları 0 ile -1 derece arasında olacak. Bu da hava koşullarının daha da soğumasına ve kar yağışı ihtimalinin artmasına neden olacak. 13 Ocak Salı günü hava sıcaklıklarının 1 ile -3 derece arasında olması bekleniyor. Yani, hava koşulları daha da soğuyacak ve kar yağışı devam edecek. 14 Ocak Çarşamba günü ise hava sıcaklıklarının 4 ile -3 derece arasında olacağı tahmin ediliyor. Böylece hava biraz daha ılımanlaşacak ancak yine de serin kalacak.

Bu dönemde, özellikle sabah ve akşam saatlerinde düşük hava sıcaklıklarına dikkat etmelisiniz. Kalın ve su geçirmez giysiler tercih etmek üşümemeniz açısından önemlidir. Yağışlı günlerde yollar kayganlaşabilir. Sürücüler trafik kurallarına uymalı ve hız limitlerine dikkat etmelidir. Yaya olarak dışarı çıkacaklar ise su geçirmez ayakkabılar ve şemsiyeler kullanarak ıslanmaktan korunmalıdır. Böylece Kocaeli'de hava koşullarına uygun bir şekilde hazırlanabilir ve günlük aktivitelerinize sağlıklı bir şekilde devam edebilirsiniz.

