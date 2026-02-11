HABER

Kocaeli Hava Durumu! 11 Şubat Çarşamba Kocaeli hava durumu nasıl?

Kocaeli'de 11 Şubat 2026 tarihinde hava durumu ılımandır. Bugün sıcaklıklar 5 ile 12 derece arasında değişiklik gösterirken, nem oranı %80 seviyesindedir. Bulutlu bir gün geçiren Kocaeli'de rüzgar hızı saatte 6 km'dir. Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 12 Şubat'ta hafif yağmur bekleniyor. Bu dönemde yanınızda şemsiye bulundurmak ve uygun giyinmek faydalı olacaktır.

Zeynel Eren Ölüç

Bugün 11 Şubat 2026 Çarşamba. Kocaeli'de hava durumu ılımandır. Bulutlu bir gün geçirilecek. Hava sıcaklıkları 5 ile 12 derece arasında değişecek. Nem oranı %80 civarında olacak. Rüzgar hızı saatte 6 km'ye ulaşacak. Gün doğumu saate 08:00'de gerçekleşecek. Gün batımı ise 18:30'da olacak. Kocaeli'de bugünkü hava, ılıman ve bulutlu olarak tanımlanabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 12 Şubat Perşembe günü sıcaklıklar 9 ile 16 derece arasında olacak. Hafif çiseleyen yağmur bekleniyor. 13 Şubat Cuma günü sıcaklıklar 9 ile 17 derece arasında değişecek. Yer yer sağanaklar görülebilir. 14 Şubat Cumartesi günü ise bulutlu bir başlangıç olacak. Güneşin geri dönmesi bekleniyor. Sıcaklıklar 8 ile 17 derece arasında olacak. Kocaeli'de hava durumu önümüzdeki günlerde değişkenlik gösterecek.

Yağışlı günlerde dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olacaktır. Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı kat kat giyinmenizde yarar var. Vücut ısınızı korumak önemli. Rüzgarın etkisini azaltmak için rüzgarlık veya mont giymelisiniz. Bu önlemler Kocaeli'de hava koşullarına karşı hazırlıklı olmanıza yardımcı olacaktır.

hava durumu Kocaeli
