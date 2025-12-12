Kocaeli Hava Durumu! 12 Aralık Cuma Kocaeli hava durumu nasıl?

Bugün, 12 Aralık 2025 Cuma günü, Kocaeli'de hava koşulları serin ve hafif yağmurlu olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 6 ile 11 derece arasında değişecek. Nem oranı yüksek kalacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden hafif esintilerle esecek. Gün doğumu saat 08:15 olacak. Gün batımı ise 17:33 olarak hesaplanmıştır.

Bu serin ve yağmurlu hava koşullarında dışarı çıkarken su geçirmez ayakkabı tercih edilmelidir. Kalın bir mont giymeniz faydalı olacaktır. Şemsiye veya yağmurluk kullanarak ıslanmaktan korunabilirsiniz. Rüzgar hafif olmakla birlikte serin etkisi sürecektir. Kat kat giyinmek ve vücut ısısını korumak önemlidir.

Önümüzdeki günlerde, 13 Aralık Cumartesi günü, Kocaeli'de hafif yağmurlar bekleniyor. Sıcaklıklar 5 ile 10 derece arasında değişecek. 14 Aralık Pazar günü de hafif yağmurlar devam edecek. Bu günde sıcaklıklar 4 ile 9 derece arasında olacak. 15 Aralık Pazartesi günü hafif yağmurlar etkisini sürdürecek. Sıcaklıklar 4 ile 9 derece arasında seyredecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Yağmurlu günler için hazırlıklı olmak sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır. Trafikte dikkatli olunmalıdır. Mümkünse toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi önemlidir.