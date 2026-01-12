Kocaeli Hava Durumu! 12 Ocak Pazartesi Kocaeli hava durumu nasıl?

Bugün, 12 Ocak 2026 Pazartesi günü, Kocaeli'de hava durumu soğuk. Kar yağışı bekleniyor. Sıcaklıklar, gün boyunca 0 ile -1 derece arasında değişecek. Dışarı çıkarken kalın giysiler giymek önemlidir. Su geçirmez ayakkabılar tercihiniz olmalı. Kar nedeniyle yollar kayganlaşabilir. Bu yüzden trafikte dikkatli olmak gerekir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu soğuk ve kar yağışlı kalacak. 13 Ocak Salı günü sıcaklıklar -3 ile 0 derece arasında olacak. Hafif kar yağışı bekleniyor. 14 Ocak Çarşamba gününde hava sıcaklığı -3 ile 4 derece arasında değişecek. Kapalı bir hava hakim olacak. 15 Ocak Perşembe günü sıcaklıklar 3 ile 8 derece arasında olacak. Parçalı az bulutlu bir hava gözlemlenecek.

Bu dönemde soğuk hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak gerekiyor. Dışarı çıkarken kalın ve su geçirmez giysiler giymelisiniz. Ayrıca su geçirmez ayakkabı seçiminiz olmalı. Kar ve buzlanma yüzünden yollar kayganlaşabilir. Bu nedenle trafikte dikkatli olmanız önemlidir. Mümkünse toplu taşıma araçlarını kullanmalısınız. Evde ısınma sistemlerinizin düzgün çalışması önemlidir. Su borularının donmaması için gerekli önlemleri almalısınız.

Sonuç olarak, Kocaeli'de önümüzdeki günlerde hava durumu soğuk ve kar yağışlı olacak. Dışarıda ve evde gerekli önlemleri alarak sağlığınızı korumalı, güvenliğinizi sağlamalısınız.