Kocaeli Hava Durumu! 13 Mart Cuma Kocaeli hava durumu nasıl?

Kocaeli'de 13 Mart 2026 Cuma günü hava durumu alçak bulutlarla başlayacak. Gün içerisinde sıcaklık 12 derece civarında seyredecek. Gece sıcaklığı ise 3 dereceye düşecek. Kuzeydoğu yönünden esecek rüzgarın hızı saatte 4 kilometre olacak. Nem oranı %58 seviyelerinde kalacak. 14 ve 15 Mart'ta sıcaklık 13 dereceyi bulacak. Alerji veya solunum yolu rahatsızlığı olanların dikkatli olması öneriliyor.

Simay Özmen

Kocaeli'de 13 Mart 2026 Cuma günü hava durumu, alçak bulutlarla başlayacak. Ardından biraz güneşli bir gün geçirecek. Hava sıcaklığının gün boyunca 12 derece civarında olması bekleniyor. Gece ise sıcaklık 3 derece civarında olacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden esiyor. Hızı saatte yaklaşık 4 kilometre olacak. Nem oranı ise %58 seviyelerinde gerçekleşecek.

İlerleyen günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 14 Mart Cumartesi günü hava sıcaklığı 13 derece civarında olacak. 15 Mart Pazar günü de sıcaklığın 13 derece civarında olması bekleniyor. Rüzgar, kuzeydoğu yönünden saatte 4 kilometre hızla esmeye devam edecek. Nem oranı yine %58 seviyelerinde kalacak.

Bu hava koşullarında sabah ve akşam saatlerinde serin olma ihtimali var. Hafif bir mont veya ceket giymek oldukça faydalı olacaktır. Ayrıca nem oranı %58 seviyesinde olacak. Alerji veya solunum yolu rahatsızlığı olan kişilerin dikkatli olması önerilir. Bu, gün boyunca sağlıkları için önemli bir husustur.

