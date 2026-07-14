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Kocaeli Hava Durumu! 14 Temmuz Salı Kocaeli hava durumu nasıl?

Kocaeli'nin hava durumu 14 Temmuz 2026'da 19-22 derece arasında değişecek. Bugün kısa süreli sağanak yağış bekleniyor. Gündüz sıcaklık 27-28 dereceye ulaşacak, gece ise 18-19 dereceye inecek. Rüzgar hızı 7-8 km/saat olacak. Önümüzdeki günlerde sıcaklık 30-33 derece arasında seyredecek. Güneşli günlerde dışarıda koruyucu kıyafet kullanmak ve bol su içmek öneriliyor. Bu şartlarda aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınılması sağlıklı olacaktır.

Kocaeli Hava Durumu! 14 Temmuz Salı Kocaeli hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 14 Temmuz 2026 Salı. Kocaeli'de hava durumu 19-22 derece arasında değişiyor. Ayrıca, kısa süreli sağanak yağış bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 27-28 derece civarında. Gece saatlerinde ise 18-19 dereceye düşecek. Rüzgarın hızı 7-8 km/saat olacak.

Önümüzdeki günler güneşli ve sıcak geçecek. 15 Temmuz Çarşamba günü sıcaklık 30-31 dereceye ulaşacak. 16 Temmuz Perşembe günü 31-32 derece, 17 Temmuz Cuma günü ise 32-33 derece civarında seyredecek. Bu günlerde yağış beklenmiyor. Rüzgar hızları 6-7 km/saat arasında değişecek.

Sıcak ve güneşli günlerde dışarıda vakit geçireceklerin korunması önemlidir. Şapka ve güneş gözlüğü kullanmalısınız. Koruyucu kıyafetler de faydalı olacaktır. Bol su içerek susuz kalmanızı engelleyebilirsiniz. Gölgelik alanlarda dinlenmek serinlemekte yardımcı olacaktır. Aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak sağlığınız açısından faydalıdır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kocaeli
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