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Kocaeli Hava Durumu! 15 Haziran Pazartesi Kocaeli hava durumu nasıl?

Kocaeli'de 15 Haziran 2026'da hava durumu güneşli ve sıcak geçecek. Günlük sıcaklıklar 30 dereceyi bulacak. Nem oranı ise %60 seviyelerinde kalacak. Doğu-kuzeydoğudan esecek hafif rüzgar, sıcak havayı daha katlanılabilir hale getirecek. Çarşamba ve Perşembe günlerinde de benzer sıcaklıklar ve hava durumu beklentisi devam edecek. Açık hava etkinlikleri için planlama yapacakların, güneşten korunma önlemlerini almaları öneriliyor.

Kocaeli Hava Durumu! 15 Haziran Pazartesi Kocaeli hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Kocaeli'de 15 Haziran Pazartesi 2026 günü hava durumu güneşli olacak. Sıcaklıkların 30 derece civarında olması bekleniyor. Bu sıcaklık, bölge için tipik bir yaz gününü yansıtıyor. Nem oranı ise %60 civarında olacak. Bu durum, hava sıcaklığını biraz daha bunaltıcı hale getirebilir.

Rüzgar doğu-kuzeydoğu yönünden esmesi bekleniyor. Hızının saatte yaklaşık 5 km olması tahmin ediliyor. Bu hafif rüzgar, sıcak havayı katlanılabilir kılabilir. Gün boyunca güneşli bir hava hakim olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir gün geçeceği anlaşılıyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde sürecek. 16 Haziran Salı günü sıcaklıkların 32 dereceye çıkması bekleniyor. Nem oranı yine %60 civarında olacak. Yani sıcak ve nemli bir gün yaşanacak. Rüzgar doğu-kuzeydoğu yönünden esecek. Hızının saatte yaklaşık 5 km olması düşünülüyor. Gün boyunca yine güneşli bir hava hakim olacak.

17 Haziran Çarşamba günü hava sıcaklıkları 29 derece civarında olacak. Nem oranının ise %61 civarında olması bekleniyor. Rüzgar batı-kuzeybatı yönünden saatte yaklaşık 5 km hızla esmesi öngörülüyor. Gün boyunca güneşli bir hava hakim kalacak.

18 Haziran Perşembe günü hava sıcaklığı 26 dereceye düşecek. Nem oranı ise %47 civarında bekleniyor. Rüzgar batı yönünden saatte yaklaşık 4 km hızla esecek. Gün boyunca çok bulutlu bir hava hakim olacak.

Bu sıcak ve nemli günlerde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları gerekiyor. Bol su içmek ve güneş ışınlarından korunmak önemlidir. Güneş kremi kullanmak, şapka takmak da faydalıdır. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Yüksek nem oranı nedeniyle terleme artabilir. Ter emen giysiler seçmek de vücut sıcaklığını dengelemeye yardımcı olur.

Açık hava etkinlikleri planlayanların bu önlemleri göz önünde bulundurmaları gerekecek. Böylece sağlıklarını korumak ve etkinliklerin tadını çıkarmak mümkün olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kocaeli
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