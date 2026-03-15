Kocaeli Hava Durumu! 15 Mart Pazar Kocaeli hava durumu nasıl?

Kocaeli'de 15 Mart 2026, Pazar günü hava durumu parçalı bulutlu ve güneşli olacak. Gün boyunca hava sıcaklığı 12 derece civarında seyredecek. Gece ise sıcaklık 6 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Rüzgar kuzey yönünden hafif esmesiyle tahmin ediliyor. Nem oranı %77 civarında olacak. Yağış beklenmiyor. Bu durum, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün anlamına geliyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 16 Mart, Pazartesi günü hava kapalı olacak. Sıcaklık 9 ile 4 derece arasında değişecek. 17 Mart, Salı günü hava az bulutlu olacak. Bu günde sıcaklık 10 ile 2 derece arasında seyredecek. 18 Mart, Çarşamba günü geç saatlerde yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar 12 ile 7 derece arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önem taşıyor. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak ta faydalı. Özellikle 18 Mart için akşam saatlerinde yağış ihtimali bulunuyor. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanızda yarar var. Rüzgar hafif esmeye devam edecek. Açık hava etkinliklerinizde rüzgarın etkisini göz önünde bulundurmalısınız.