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Kayıp şahsın kazada aracı ile sazlığa uçtuğu ortaya çıktı

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde dün geceden bu yana kayıp olarak aranan şahıs, bugün aracı ile sazlık alana uçmuş halde bulundu. Yaralı, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Kayıp şahsın kazada aracı ile sazlığa uçtuğu ortaya çıktı

Edinilen bilgiye göre, Bozdoğan Haydere Mahallesi'nde kendisinden dün geceden bu yana haber alınamayan Durmuş Koşar'ın (61) bulunması için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) koordinasyonunda arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Kayıp şahsın kazada aracı ile sazlığa uçtuğu ortaya çıktı 1

ARACI İLE SAZLIĞA UÇMUŞ

AFAD ekiplerine destek veren Nazilli Belediyesi Afet Acil Durum Ekibi (NAFAD) personeli, yapılan bir ihbar üzerine bölgeye gittiğinde Koşar'ın 48 APA 159 plakalı aracını su kanalındaki sazlık alanda kaza yapmış halde buldu. Kalp hastası olduğu öğrenilen Koşar, ekiplerin müdahalesi ile araç içerisinden çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Koşar, sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Koşar'ın dün gece saatlerinde bahçesine gitmek için aracıyla evden ayrıldığı ve aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek sazlık alana uçtuğu öğrenildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Aydın kaza
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