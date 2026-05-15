Kocaeli Hava Durumu! 15 Mayıs Cuma Kocaeli hava durumu nasıl?

Kocaeli'de 15 Mayıs 2026 Cuma günü hava durumu bölge sakinleri için keyifli bir gün sunacak. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar 20 derece civarına ulaşacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 8 ile 10 derece arasında olacak. Gökyüzü genellikle açık kalacak. Kocaeli'de bugünkü hava nasıl sorusu soranlar için olumlu bir yanıt mevcut.

Önümüzdeki günlerde hava durumu güzel geçmeye devam edecek. Cumartesi günü sıcaklık 25 ile 27 derece arasında olacak. Hava açık olacak. Pazar günü ise zaman zaman yağmur bekleniyor. Gök gürültülü sağanak yağış olasılığı var. Sıcaklık gündüz 22 ile 23 derece arasında, gece 13 ile 14 derece civarında olacak. Pazartesi günü hava kısmen güneşli geçecek. Sıcaklıklar 19 ile 20 derece arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemli bir konu. Özellikle Pazar günü hazırlıklı olmak faydalı olacaktır. Yağmurlu günlerde dışarı çıkarken su geçirmez ayakkabılar ve ceket giymek gereklidir. Bu önlemler ıslanmaktan korunmaya yardımcı olur. Ayrıca, sıcaklıktaki ani değişikliklere karşı kat kat giyinmek pratik olacaktır. Katları gerektiğinde çıkarıp giymek kolaylık sağlar.

Kocaeli'de önümüzdeki günlerde hava durumu ılıman ve keyifli olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz. Dışarıda vakit geçirmek için güzel fırsatlar mevcut.