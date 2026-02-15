HABER

Kocaeli Hava Durumu! 15 Şubat Pazar Kocaeli hava durumu nasıl?

Kocaeli'de 15 Şubat Pazar günü hava ılıman ve güneşli. Gündüz sıcaklığı 25 dereceye ulaşacakken, gece 12 dereceye düşmesi bekleniyor. 16 Şubat Pazartesi ise hava kapalı ve sıcaklık 16 dereceye gerileyecek. Salı günü sağanak yağış bekleniyor ve sıcaklık 18 derece olacak. Hava koşullarına hazırlıklı olmak, uygun giysiler seçmek ve planları esnek tutmak olumsuz durumlarla başa çıkmayı kolaylaştırır.

Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 15 Şubat 2026 Pazar, Kocaeli'de hava durumu ılıman ve güneşli. Sıcaklık gündüz 25 derece olacak. Gece ise 12 dereceye düşecek. Nem oranı %86 seviyelerinde. Rüzgar hızı 10 km/saat civarında. Gün doğumu saati 07:54, gün batımı saati 18:34.

16 Şubat Pazartesi, hava kapalı ve bulutlu. Gündüz sıcaklığı 16 dereceye düşecek. Gece ise 8 derece olacağı tahmin ediliyor. Nem oranı %72 seviyelerinde. Rüzgar hızı 6 km/saat olarak bekleniyor.

17 Şubat Salı, hava yer yer sağanak yağışlı olacak. Sıcaklık gündüz 18 dereceye çıkacak. Gece ise 4 dereceye düşecek. Nem oranı %75. Rüzgar hızı 14 km/saat civarında tahmin ediliyor.

18 Şubat Çarşamba, hava yağmurlu olacak. Gündüz sıcaklık 10 dereceye inecek. Gece ise 2 derece olması bekleniyor. Nem oranı %74. Rüzgar hızı 15.5 km/saat tahmin ediliyor.

Hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Yağışlı günlerde su geçirmez giysiler giymek gerekiyor. Uygun ayakkabılar da tercih edilmeli. Rüzgarlı havalarda şemsiyelerinizi sağlam tutmalısınız. Uçuş riski olan eşyaları güvenli bir şekilde saklamak gerekir. Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere dikkat etmekte fayda var. Kat kat giyinmek, vücut ısısını dengede tutar. Planlarınızı hava koşullarına göre esnek tutmak önemlidir. Olumsuz hava şartlarından en az şekilde etkilenebilirsiniz.

