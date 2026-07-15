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Kocaeli Hava Durumu! 15 Temmuz Çarşamba Kocaeli hava durumu nasıl?

Kocaeli'de hava durumu bugün, 15 Temmuz 2026 tarihinde sıcak ve güneşli geçiyor. Gündüz sıcaklık 30 derece seviyelerinde, gece ise 18 dereceye düşecek. Nem oranı %41 olarak kaydedildi. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları devam edecek. 16 Temmuz'da sıcaklık 31 dereceye yükselecek, 17 Temmuz'da ise 29 derece olacak. Dışarıda olanların güneşten korunmaları, bol su içmeleri ve hafif kıyafetler giymeleri önem taşıyor.

Kocaeli Hava Durumu! 15 Temmuz Çarşamba Kocaeli hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü, Kocaeli'de hava durumu sıcak ve güneşli. Gündüz saatlerinde sıcaklık 30 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık yaklaşık 18 dereceye düşecek. Nem oranı %41 seviyelerinde. Yağış beklenmiyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden, saatte 6 km hızla esecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde sürecek. 16 Temmuz Perşembe günü sıcaklığın 31 derece olması bekleniyor. 17 Temmuz Cuma günü ise sıcaklık yaklaşık 29 derece olacak. Her iki gün içinde yağış beklenmiyor. Rüzgar kuzeydoğudan esmeye devam edecek.

Bu sıcak ve güneşli havalarda, özellikle öğle saatlerinde dışarıda olanlar korunmalıdır. Güneş ışınlarından kaçınmak önemlidir. Şapka takmak ve güneş kremi kullanmak gereklidir. Bol su içmek de faydalı olacaktır. Ayrıca, hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Dışarıda vakit geçirenler bu önlemlerle daha sağlıklı günler yaşayabilir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kocaeli
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