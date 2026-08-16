HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kocaeli Hava Durumu! 16 Ağustos Pazar Kocaeli hava durumu nasıl?

Kocaeli'de 16 Ağustos 2026 Pazar günü hava durumu oldukça güzel geçecek. Gündüz sıcaklık 29 dereceyi bulacakken, gece 20 dereceye düşecek. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları 30 ile 34 derece arasında değişecek. Haftanın ortasında çisenti ve yağışlı hava koşulları bekleniyor. Açık hava etkinlikleri için ideal bir zaman, güneş ışınlarından korunmayı unutmamakta fayda var. Bol su içmeyi ihmal etmeyin!

Kocaeli Hava Durumu! 16 Ağustos Pazar Kocaeli hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 16 Ağustos 2026 Pazar günü hava durumu Kocaeli'de oldukça keyifli. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 29 derece civarına çıkacak. Gece saatlerinde ise 20 derece civarına düşecek. Hava genellikle açık olacak. Hafif bir rüzgar esmesi bekleniyor. Bu güzel havada dışarıda vakit geçirmek için ideal bir gün.

Önümüzdeki günlerde Kocaeli'de hava durumu güzel geçecek. Pazartesi günü hava sıcaklığı 30 derece civarına ulaşacak. Hava kısmen güneşli olacak. Salı günü ise hava sıcaklığı 34 derece civarına çıkacak. Hava tamamen güneşli olacak. Çarşamba günü hava sıcaklığı 32 derece civarında olacak. Zaman zaman yağışlı ve çisenti şeklindeki hava koşulları bekleniyor.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri düzenleyebilirsiniz. Salı günü beklenen yüksek sıcaklıklar için önlem almak önemli. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmalısınız. Bol su içerek vücudunuzun susuz kalmasını önleyebilirsiniz. Çarşamba günü beklenen yağışlı hava koşullarına karşı şemsiyenizi yanınıza almanızda fayda var.

Kocaeli'de hava durumu genel olarak güzel kalacak. Bu fırsatı değerlendirip açık hava etkinlikleri yapabilirsiniz. Doğanın tadını çıkararak keyifli zaman geçirebilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye'ye 17 ayrı bölgeye ayırmışlar! En kritik yönetici de...Türkiye'ye 17 ayrı bölgeye ayırmışlar! En kritik yönetici de...
Ordu’da park halindeki motosiklette yangınOrdu’da park halindeki motosiklette yangın

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kocaeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
10 yıldır aranan FETÖ'cü Yunanistan'a kaçarken yakalandı

10 yıldır aranan FETÖ'cü Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Kuriş soruşturmasında çarpıcı detay! Tam 3 milyon dolarlık çek ve 27 milyon liralık altın...

Kuriş soruşturmasında çarpıcı detay! Tam 3 milyon dolarlık çek ve 27 milyon liralık altın...

Fenerbahçe sezona şokla başladı! Gençlerbirliği deplasmanında yıkım

Fenerbahçe sezona şokla başladı! Gençlerbirliği deplasmanında yıkım

Şoke eden konuşma: "Çıplak fotoğrafları var yayınlar mısın?"

Şoke eden konuşma: "Çıplak fotoğrafları var yayınlar mısın?"

Altın alacaklar dikkat! Fiziki altında yeni dönem: Telefondan sorgulanacak

Altın alacaklar dikkat! Fiziki altında yeni dönem: Telefondan sorgulanacak

Vatandaş Tesla ilanını ihbar etti: Bakanlık ceza yağdırdı

Vatandaş Tesla ilanını ihbar etti: Bakanlık ceza yağdırdı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.