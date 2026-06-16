Kocaeli Hava Durumu! 16 Haziran Salı Kocaeli hava durumu nasıl?

16 Haziran 2026 Salı günü, Kocaeli'de hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Hava sıcaklığının 30 ile 32 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Özellikle öğle saatlerinde, termometreler 32 dereceye kadar çıkabilir. Hissedilen sıcaklık da aynı seviyede olacaktır. Gökyüzü genellikle açık kalacak. Hafif rüzgarlar etkili olacak. Nem oranı %60 civarında olacak. Bu durum, hava sıcaklığını daha da yüksek hissettirebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 17 Haziran Çarşamba günü, hava sıcaklığı 28 ile 30 derece arasında olacak. Gökyüzü kısmen güneşli kalacak. Hafif rüzgarlar devam edecek. 18 Haziran Perşembe günü, sıcaklık 26 ile 28 derece arasında olacak. Hava genellikle güneşli kalacak. 19 Haziran Cuma günü, sıcaklık 25 ile 27 derece arasında bekleniyor. Bu gün ayrıca sağanak yağışların görülmesi muhtemel.

Bu sıcak ve nemli günlerde dikkatli olmak önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda zaman geçirecekler için güneş ışınlarından korunmak gerekir. Şapka takmak güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olur. Güneş kremi kullanmak da faydalıdır. Bol su içmek önemlidir. Yüksek nem oranı nedeniyle terleme artacaktır. Bu yüzden hafif ve nefes alabilir kıyafetler tercih edilmelidir. 19 Haziran Cuma für beklenen sağanak yağışlar için şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır.

Kocaeli'de bugünkü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları biraz düşecek. Yağışlar görülecek. Hava koşullarına uygun hazırlık yaparak gününüzü daha konforlu hale getirebilirsiniz.