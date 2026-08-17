Kocaeli Hava Durumu! 17 Ağustos Pazartesi Kocaeli hava durumu nasıl?

Bugün, 17 Ağustos 2026 Pazartesi Kocaeli'de hava durumu sıcak ve güneşli. Gün boyunca hava sıcaklığı 29 ile 30 derece civarında olacak. Hissedilen sıcaklık, nem oranının yüksek olmasından dolayı artabilir. Dışarıda vakit geçirecek olanlar bol su içmeli. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmesi önerilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu aynı şekilde sıcak ve güneşli olacak. 18 Ağustos Salı günü hava sıcaklığı 33 ile 34 derece arasında tahmin ediliyor. 19 Ağustos Çarşamba günü sıcaklık 32 ile 33 derece arasında seyredecek. 20 Ağustos Perşembe günü ise hava sıcaklığı 31 ile 32 derece arasında beklentisi var.

Bu sıcak hava koşullarında, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirmekten kaçınılmalıdır. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde koruyucu kremler kullanmak önemlidir. Şapka takmak da cilt sağlığı için gereklidir. Sıcak havalarda yaşlılar ve çocuklar daha dikkatli olmalıdır. Serin ortamlarda kalmaları önerilir.

Kocaeli'de önümüzdeki günlerde hava sıcak ve güneşli. Sıcak hava koşullarına karşı gerekli önlemleri almak oldukça önemlidir. Sağlığınızı korumak için gerekenleri yerine getirmelisiniz.