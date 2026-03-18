Kocaeli Hava Durumu! 18 Mart Çarşamba Kocaeli hava durumu nasıl?

Kocaeli'de 18 Mart 2026 Çarşamba günü hava durumu genellikle bulutlu olacak. Hava serin bir şekilde seyredecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 11 - 12 derece civarında kalacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 6 - 7 dereceye düşecek. Nem oranı %59 ile %67 arasında değişecek. Rüzgar hızı yaklaşık 10 km/saat olacak. Bu koşullar, sabah ve akşam saatlerinde serin bir hava hissi yaratabilir.

19 Mart Perşembe günü hava hafif yağışlı geçecek. 20 Mart Cuma günü ise hafif yağmurlu olması bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar 8 - 9 derece civarında olacak. Gece saatlerinde ise 6 - 7 dereceye inmesi tahmin ediliyor. Bu dönemde dışarı çıkarken uygun kıyafetler seçmek önemli. Yanınıza şemsiye almak faydalı olacaktır.

Kocaeli'de hava durumu özellikle serin koşulların etkili olacağı bir döneme giriyor. Sabah ve akşam saatlerinde soğuk hissetmek muhtemel. Günün erken ve geç saatlerinde kat kat giyinmek iyi bir fikir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmakta fayda var. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye veya su geçirmez bir mont mutlaka kullanılmalı. Bu şekilde ıslanmaktan korunabilirsiniz. Hava koşullarına uygun giyinmek gününüzü konforlu geçirmenize yardımcı olur.