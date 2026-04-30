Trump: "İran bir anlaşma yapmaya can atıyor"

ABD Başkanı Trump'tan yeni bir İran açıklaması geldi. Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada "İran bir anlaşma yapmaya can atıyor" dedi.

"VENEZUELA MUHTEŞEMDİ VE ŞİMDİ İRAN'DA TEMELDE AYNI ŞEYİ YAPIYORUZ"

Trump açıklamasında şunları ifade etti:

"İran bir anlaşma yapmaya can atıyor. Size sadece şunu söyleyebilirim. Onların insansız hava aracı fabrikaları yaklaşık %82 oranında azaldı. Füze fabrikaları ise neredeyse %90 oranında azaldı.Bazı insanların "savaş" diyeceği bir durumun içindeyiz. Venezuela muhteşemdi ve şimdi İran'da temelde aynı şeyi yapıyoruz."