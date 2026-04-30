Trump: "İran bir anlaşma yapmaya can atıyor"

ABD Başkanı Trump'tan yeni bir İran açıklaması geldi. Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada "İran bir anlaşma yapmaya can atıyor" dedi.
Trump açıklamasında şunları ifade etti:
"İran bir anlaşma yapmaya can atıyor. Size sadece şunu söyleyebilirim. Onların insansız hava aracı fabrikaları yaklaşık %82 oranında azaldı. Füze fabrikaları ise neredeyse %90 oranında azaldı.Bazı insanların "savaş" diyeceği bir durumun içindeyiz. Venezuela muhteşemdi ve şimdi İran'da temelde aynı şeyi yapıyoruz."
