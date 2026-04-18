Kocaeli Hava Durumu! 18 Nisan Cumartesi Kocaeli hava durumu nasıl?

Kocaeli'de 18 Nisan 2026 Cumartesi günü sabah saatlerinde hafif yağmur bekleniyor. Öğleden sonra hava kısmen güneşli olacak. Gün boyunca hava sıcaklığı 11 - 16 derece arasında değişecek. Rüzgar kuzeydoğudan, saatte yaklaşık 4 kilometre hızla esecek. Nem oranı ise %78 civarında olacak. Bu, hava koşullarının nemli olduğunu gösteriyor.

Bu hava koşullarında sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedilebilir. Dışarı çıkarken yanınıza bir ceket almanız yararlı olabilir. Hafif yağmurlu havada su geçirmez bir mont veya şemsiye bulundurmak iyi bir fikir. Bu, sizi olumsuz hava koşullarından korur.

19 Nisan Pazar günü hava yine hafif yağmurlu olacak. Sıcaklık 11 - 16 derece arasında seyredecek. 20 Nisan Pazartesi günü hava kısmen güneşli geçecek. Bu günde sıcaklıklar 9 - 19 derece arasında olacak. 21 Nisan Salı günü de benzer şekilde kısmen güneşli hava bekleniyor. Sıcaklık 9 - 23 derece arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşulları değişebilir. Dışarı çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmek önemlidir. Bu, sizin için daha konforlu bir gün geçirmeyi sağlayabilir. Hazırlıklı olmak, olumsuzlukları en aza indirecektir.