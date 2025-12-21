Kocaeli Hava Durumu! 21 Aralık Pazar Kocaeli hava durumu nasıl?

Kocaeli'de 21 Aralık 2025 Pazar günü hava durumu, kış mevsimini yansıtıyor. Gün boyunca hava sıcaklıkları 7 ile 12 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık ise 3 ile 9 derece arasında olacak. Nem oranı %70 ile %99 arasında değişecek. Rüzgar hızı 5 ile 10 km/saat olacak. Gün doğumu saati 08:20, gün batımı saati 17:35 olarak belirlendi.

Kocaeli'de hava genellikle bulutlu olacak. Sabaha doğru sisli koşullar bekleniyor. Bu nedenle, sabah saatlerinde görüş mesafesi azalabilir. Öğle ve akşam saatlerinde sıcaklıklar 7 ile 12 derece arasında olacak. Gün boyunca nem oranı yüksek olacak. Rüzgar hafif esintiler şeklinde hissedilecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişiklik gösterecek. 22 Aralık Pazartesi günü yer yer sağanaklar bekleniyor. O gün hava sıcaklıkları 8 ile 10 derece arasında olacak. 23 Aralık Salı günü güneşli ve parçalı bulutlu bir hava yaşayacağız. O gün sıcaklıklar 4 ile 12 derece arasında değişecek. 24 Aralık Çarşamba günü ise çok bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 6 ile 13 derece arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek faydalı olacaktır. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde kat kat giyinmek önemlidir. Sisli ve yağışlı günlerde trafikte dikkatli olmak gerekir. Görüş mesafesinin azalabileceğini unutmamak önemlidir. Nem oranı yüksek günlerde astım veya alerji gibi rahatsızlıkları olanların dikkatli olmaları önerilir.