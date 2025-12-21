HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kocaeli Hava Durumu! 21 Aralık Pazar Kocaeli hava durumu nasıl?

Kocaeli'de 21 Aralık 2025 Pazar günü hava durumu kış şartlarını yansıtacak. Sıcaklıklar 7 ile 12 derece arasında değişirken, hissedilen sıcaklık 3 ile 9 derece arasında olacak. Gün boyunca yüksek nem oranı yüzde 70 ile 99 arasında değişecek. Bulutlu bir hava bekleniyor ve sabah saatlerinde sis nedeniyle görüş mesafesi düşebilir. Hava durumu, ilerleyen günlerde değişikliğe uğrayacak, dikkatli olunması gereken bir hafta geçireceğiz.

Kocaeli Hava Durumu! 21 Aralık Pazar Kocaeli hava durumu nasıl?
Devrim Karadağ

Kocaeli'de 21 Aralık 2025 Pazar günü hava durumu, kış mevsimini yansıtıyor. Gün boyunca hava sıcaklıkları 7 ile 12 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık ise 3 ile 9 derece arasında olacak. Nem oranı %70 ile %99 arasında değişecek. Rüzgar hızı 5 ile 10 km/saat olacak. Gün doğumu saati 08:20, gün batımı saati 17:35 olarak belirlendi.

Kocaeli'de hava genellikle bulutlu olacak. Sabaha doğru sisli koşullar bekleniyor. Bu nedenle, sabah saatlerinde görüş mesafesi azalabilir. Öğle ve akşam saatlerinde sıcaklıklar 7 ile 12 derece arasında olacak. Gün boyunca nem oranı yüksek olacak. Rüzgar hafif esintiler şeklinde hissedilecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişiklik gösterecek. 22 Aralık Pazartesi günü yer yer sağanaklar bekleniyor. O gün hava sıcaklıkları 8 ile 10 derece arasında olacak. 23 Aralık Salı günü güneşli ve parçalı bulutlu bir hava yaşayacağız. O gün sıcaklıklar 4 ile 12 derece arasında değişecek. 24 Aralık Çarşamba günü ise çok bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 6 ile 13 derece arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek faydalı olacaktır. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde kat kat giyinmek önemlidir. Sisli ve yağışlı günlerde trafikte dikkatli olmak gerekir. Görüş mesafesinin azalabileceğini unutmamak önemlidir. Nem oranı yüksek günlerde astım veya alerji gibi rahatsızlıkları olanların dikkatli olmaları önerilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Polisin 'dur' ihtarına uymayıp ters yöne girdi: 5 kişi hayatını kaybettiPolisin 'dur' ihtarına uymayıp ters yöne girdi: 5 kişi hayatını kaybetti
Mezarlıktaki araçta iki genç ölü bulunduMezarlıktaki araçta iki genç ölü bulundu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kocaeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Netanyahu yine boş durmuyor! Orta Doğu'yu karıştıracak plan

Netanyahu yine boş durmuyor! Orta Doğu'yu karıştıracak plan

CHP ile AK parti arasında kriz tartışması!

CHP ile AK parti arasında kriz tartışması!

Ela Rumeysa Cebeci ile mesajları soruldu: "HD rüya gördüm, o bahçeden topla getir"

Ela Rumeysa Cebeci ile mesajları soruldu: "HD rüya gördüm, o bahçeden topla getir"

Güllü'nün kızı cezaevinden konuştu, o ismi hedef aldı!

Güllü'nün kızı cezaevinden konuştu, o ismi hedef aldı!

'İşverenin itirazı yok' Asgari ücreti bu sözlerle açıkladı

'İşverenin itirazı yok' Asgari ücreti bu sözlerle açıkladı

BİM'e yağlı radyatör geliyor!

BİM'e yağlı radyatör geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.