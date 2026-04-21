Kocaeli Hava Durumu! 21 Nisan Salı Kocaeli hava durumu nasıl?

Bugün, 21 Nisan 2026 Salı, Kocaeli'de hava durumu değişkenlik gösterecek. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 19 ile 22 derece arasında olacak. Hava genel olarak parçalı bulutlu görünümde olacak. Akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Günün ilerleyen saatlerinde hava koşullarında ani değişiklikler olabilir. Bu nedenle, buna karşı hazırlıklı olmak önemli.

Önümüzdeki günlerde yağışların devam etmesi öngörülüyor. 22 Nisan Çarşamba ve 23 Nisan Perşembe günleri boyunca yağışların süreceği bekleniyor. Sıcaklıklar bu süreçte 6 ile 15 derece arasında değişecek. Cuma günü hava koşullarının biraz daha iyi olacağı düşünülüyor. Parçalı bulutlu bir hava hâkim olacak. Sıcaklıklar 6 ile 18 derece arasında seyredecek.

Bu dönemde ani hava değişikliklerine hazırlıklı olmak faydalı olacaktır. Dışarı çıkarken uygun giysi ve ekipman bulundurmak önemli. Özellikle akşam saatlerinde yağışlar etkili olacak. Şemsiye veya su geçirmez giysiler bulundurmak iyi bir fikir. Rüzgarın hızlanması ve yağışların yoğunlaşması nedeniyle trafikte dikkatli olmak gerekecek. Araçların bakımını yapmak da önemlidir.

