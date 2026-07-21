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Kocaeli Hava Durumu! 21 Temmuz Salı Kocaeli hava durumu nasıl?

21 Temmuz 2026 Salı günü Kocaeli'de hava durumu sıcak ve güneşli geçecek. Sıcaklıklar 33 ile 34 derece arasında bekleniyor. Nem oranı %55 civarında olacak. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar artış gösterecek ve 22 Temmuz'da 35 ile 36 dereceye ulaşacak. Sıcak havalarda bol su tüketimi, hafif giysiler ile güneşten korunma önerileri sağlık açısından büyük önem taşımaktadır. Açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olması gerekecek.

Kocaeli Hava Durumu! 21 Temmuz Salı Kocaeli hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 21 Temmuz 2026 Salı günü, Kocaeli'de hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Hava sıcaklığının 33 ile 34 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Nem oranı %55 civarında olacak. Rüzgarın hızı 6 ile 7 km/saat arasında ölçülecek. Bu sıcaklık ve nem koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanlar için önemli bir durum oluşturuyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu Kocaeli'de değişecek. 22 Temmuz Çarşamba günü hava sıcaklığı 35 ile 36 dereceye ulaşacak. 23 Temmuz Perşembe günü ise 27 ile 28 derece civarında olması bekleniyor. 24 Temmuz Cuma günü hava sıcaklığının 28 ile 29 dereceye düşeceği öngörülüyor. Bu değişiklikler, sıcak havaya alışkın olmayanlar için sağlık açısından risk taşımaktadır.

Sıcak hava koşullarında, bol su tüketmek önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Özellikle 11:00 ile 16:00 arasında dikkat edilmelidir. Bu önlemler, sıcak havanın olumsuz etkilerinden korunmaya yardımcı olacaktır.

Kocaeli'de 21 Temmuz 2026 Salı günü hava sıcak ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar değişecek. Hava koşullarına uygun giyinmek ve gerekli önlemleri almak, sağlığınızı korumak açısından önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kocaeli
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