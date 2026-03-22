Kocaeli Hava Durumu! 22 Mart Pazar Kocaeli hava durumu nasıl?

Kocaeli'de 22 Mart 2026 Pazar günü hava durumu serin ve hafif yağışlı olacak. Gün boyunca sıcaklık 7 ile 11 derece arasında değişecek. Kısa süreli sağanaklar bekleniyor. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır. Kat kat giyinmek de serin havaya karşı hazırlıklı olmanızı sağlar.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer koşulların devam edeceğini gösteriyor. Pazartesi günü sıcaklık 7 ile 11 derece arasında kalacak. Alçak bulutlar hava durumu üzerinde etkili olacak. Salı ve Çarşamba günleri de kısa süreli sağanaklar bekleniyor. Bu dönem için hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir.

Kocaeli'de hava durumu, özellikle erken bahar dönemlerinde değişkenlik gösterebilir. Güncel hava tahminlerini düzenli olarak takip etmelisiniz. Planlarınızı hava durumuna göre yapmak sürprizlere karşı hazırlıklı olmanızı sağlar.